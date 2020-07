Bottigliate in faccia al rivale: arrestato 21enne di Ottaviano in vacanza

Un ferito, colpito da una bottiglia di vetro al volto ed un fermo per una lite scoppiata a Santa Maria di Castellabate. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì sul lungomare Perrotti. Il fermato è un 21enne di Ottaviano, già gravato da precedenti. Il ferito è un 34enne del posto che è stato colpito al volto con una bottiglia dal 21enne poco dopo la mezzanotte. Il giovane di Castellabate è stato trasferito dai sanitari del 118 in ospedale, per lui i sanitari hanno diagnosticato una prognosi di 10 giorni, mentre l’aggressore è stato fermato dai carabinieri della stazione di santa Maria di Castellabate che stanno ricostruendo l’esatta dinamica di quanto avvenuto. La lite sembrerebbe avere come origine futili motivi.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE