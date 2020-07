Attenzione nel Vesuviano: due carte di credito clonate, bloccata coppia di truffatori

Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Manzoni, piazza Giordano Bruno, piazza Massimo Troisi, piazza Carlo di Borbone e piazza Europa. Nel corso dell’attività sono state identificate 92 persone di cui 12 con precedenti di polizia e sono state controllate 30 autovetture e 11 motocicli. Sono state contestate 9 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente perché mai conseguita, per mancata copertura assicurativa e per guida senza casco protettivo; 3 veicoli sono stati sequestrati amministrativamente e altri 3 sottoposti a fermo amministrativo.