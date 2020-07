Ancora un incendio ai piedi del Vesuvio: è il terzo in tre giorni

Un incendio è divampato nella tarda mattinata in via Roma ad Ercolano, ad un passo dal Parco Nazionale del Vesuvio. Ad alimentare le fiamme sarebbero sterpaglie che fanno levare una intensa colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. I soccorritori stanno lavorando per evitare che il fuoco posso propagarsi in alcuni campi attigui dove sono presenti alcuni serre.

“Intorno alle 10.30 sono divampate le fiamme e il fumo che si levava alto ci ha costretto a stare chiusi in casa” raccontano i residenti delle abitazioni vicino al luogo interessato dalle fiammeI. l tratto di strada all’ incrocio tra via Roma e corso Resina e’ presidiato da una pattuglia della Polizia Municipale. Al momento il transito alle auto in direzione via Roma e’ vietato per consentire le operazioni di spegnimento. Appena ieri sera un altro rogo a Torre del Greco, così come avvenuto anche due sere fa.