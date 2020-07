Altro incendio doloso sul Vesuvio: è il quinto in pochi giorni, volontari in campo

Non c’è tregua per i vigili del fuoco e per i Forestali e i volontari che tutelano l’ambiente. L’area a ridosso del Vesuvio continua ad essere flagellata dagli incendi. Anche ieri un rogo è stato segnalato dai volontari dell’associazione “Torre Vesuvio-Pro Natura” di Torre del Greco che hanno infatti segnalato le fiamme che si sono levate in via Monticelli, nella parte alta della città, a ridosso delle aree protette del parco nazionale. Sul posto, i volontari hanno fatto intervenire i vigili del fuoco che, con la centrale operativa della protezione civile e il supporto dei volontari, hanno avviato le prime procedure di spegnimento.

Finora sono quasi una decina i roghi che hanno interessato il Parco nazionale del Vesuvio e a lanciare l’allarme è stato anche il Generale Carmine De Pascale, Consigliere Regionale della lista “De Luca Presidente” e Presidente del Comitato Regionale Volontariato di Protezione Civile.