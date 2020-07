A Napoli e provincia tre giorni di grande caldo: da 5 a 7 gradi oltre la media

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore. Dalle ore 12 di domani, mercoledì 29 luglio, e per una durata di 72 ore, potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 5-7 gradi associate ad un tasso di umidità che potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione.

Particolarmente afosa sarà la situazione di Napoli e di tutta la provincia, ma il grande caldo si estenderà a tutta la Campania ed in grossa parte del Mezzogiorno. Insomma, il caldo africano arriva e come ogni anno non sarà facile riuscire a sopportarlo. Le raccomandazioni sono le solite, a partire proprio a tentare di evitare di uscire nelle ore più calde.