A fuoco deposito di bus e camion nel Napoletano: fumo nero e allarme ambientale

Un incendio è scoppiato ad Afragola, precisamente in via in via Saggese, in un deposito di pullman e camion in disuso che accoglie circa 15 veicoli. Tutti i veicoli coinvolti nell’incendio. Non si registrano feriti. Sul posto si sono recati carabinieri della stazione di Afragola e i vigili del fuoco che sono al lavoro per domare le fiamme. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

Le fiamme e particolarmente la nube nera di fumo sono visibili a chilometri di distanza. Segnalazioni arrivano sia dall’area vesuviana, addirittura si vede il fumo fino ad Ottaviano, che anche dalla provincia casertana. Una nuova nube tossica in un territorio martoriato, un altro incendio su cui va fatta luce.