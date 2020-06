Violento incidente sull’A3 tra Torre Annunziata e Pompei: un morto ed un ferito grave

È di un morto e di un ferito grave, il bilancio di un terribile incidente avvenuto nella tarda serata sulla Napoli-Salerno. Due automobili si sono scontrare tra gli svincoli di Torre Annunziata Sud e Pompei, per poi andare a sbattere contro i guardrail. Nel sinistro è morto uno dei due conducenti. Inutili i soccorsi. La persona alla guida dell’altra automobile si trova invece in ospedale in gravi condizioni. Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro, ma è probabile che uno dei due conducenti abbia perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro l’altra automobile. Per uno dei due al volante non c’è stato scampo. Sul posto la polizia stradale e le ambulanze.

