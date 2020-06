Violento incidente in via Boccapianola: è morto un 23enne, grave l’amico

By

Sangue sulle strade del Vesuviano: è morto un ragazzo di 23 anni. È successo nella tarda serata di ieri in via Boccapianola a Boscoreale, a poche centinaia di metri dal confine con Poggiomarino. La vittima si trovava a bordo del suo scooter insieme ad un amico e procedeva verso località Marchesa, quando per motivi da accertare si è scontrato con una Fiat Punto che arrivava dal senso opposto. Un impatto violento che ha causato la morte del 23enne.

Grave anche l’amico di 22 anni che è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia. A dare l’allarme è stato proprio il conducente del veicolo. Sul posto il 118 ed i carabinieri, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare la morte del giovane. Da chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità. L’unica triste certezza è la morte di un altro ragazzo in un incidente stradale.