Vaga sui binari tra Palma Campania e Sarno: il treno Jazz si ferma ad un centimetro

Attimi di paura tra Palma Campania e Sarno dove un uomo è stato sorpreso a vagare barcollando sui binari con il treno in arrivo. Fortunatamente il convoglio ferroviario è riuscito a fermarsi in tempo. L’episodio è accaduto ieri sera, intorno alle 19 e 30. L’uomo è stato sorpreso a vagare sui binari nella zona di confine con Palma Campania. È stato il macchinista a guida del treno Jazz a notarlo: dopo aver suonato la sirena, ha attivato i freni e tutti i dispositivi di sicurezza per fermare il convoglio. L’uomo noncurante, ha continuato a camminare ai lati della linea ferrata. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine che hanno percorso via Sarno Palma, strada adiacente la ferrovia, riuscendo ad intercettare l’uomo. Sul posto anche un’ambulanza del 118.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE