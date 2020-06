Tre scosse in Campania: la gente corre in strada dopo il boato

La terra trema nel salernitano. Tre scosse di terremoto sono state registrate nell’area del Bussento. In tutti e tre i casi l’epicentro è stato a Caselle in Pittari. L’area in cui è stata avvertita è ampia, arrivando fino a Sapri e oltre. L’INGV colloca l’epicentro a una profondità di 11 chilometri. La magnitudo è 2.3. Nessun danno finora è stato registrato a persone o cose. Il primo sisma è stato accompagnato da un forte boato che ha seminato tanta paura tra la popolazione. Qualcuno preoccupato è sceso in strada.

