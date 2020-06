Traffico di droga, arrestata la figlia del carabiniere infedele Lazzaro Cioffi

Un giro di spaccio di cocaina e crack tra Caserta e Maddaloni è stato sgominato dai carabinieri che hanno eseguito, su ordine del Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, misure cautelari nei confronti di quattro persone. Il magistrato ha disposto la carcerazione per la 24enne Ilaria Cioffi, figlia dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, indagato per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, ex della compagnia di Castello di Cisterna; la ragazza è in cella gia’ dal 30 dicembre scorso, quando fu “beccata” in auto dai carabinieri con oltre trenta dosi di cocaina pronte alla vendita. Su Cioffi, invece, pesano anche accuse di aver avvisato boss su indagini in corso.

Con la ragazza furono arrestati altri tre complici, che finirono ai domiciliari; per quest’ultimi il Gip ha confermato la stessa misura. Dopo gli arresti di dicembre, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sono proseguite per accertare l’ampiezza del giro di spaccio messo in piedi dalla giovane. Sono cosi’ emersi numerosi episodi di cessione di coca e crack a carico suo e dei complici. E’ anche emersa un’estorsione commessa con l’uso di un’arma ai danni di alcuni acquirenti, che, a detta dei pusher, non avevano pagato le dosi. Elementi che hanno portato all’emissione di ulteriori misure coercitive.