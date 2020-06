Terrore a Terzigno: raffica di spari in una concessionaria di auto, si segue una doppia pista

By

Momenti di terrore nel pomeriggio di ieri a Terzigno, quando un commando ha crivellato di colpi di pistola un’automobile in esposizione in una concessionaria di Via Zabatta. Le pallottole sono finite anche fuori bersaglio, seminando inevitabilmente il panico. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini con tanto di nastro rosso nell’area presa di mira.

Le indagini proseguono da ieri: secondo quanto appreso sarebbero due le piste seguite, a partire dalla purtroppo sempreverde ipotesi del racket, fino a quella del tentativo di rapina. Gli investigatori stanno visionando i filmati delle telecamere della zona per poter identificare il veicolo su cui sono giunti gli autori del raid.