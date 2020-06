Terrore a Pomigliano: scooter si scontra con tir, centauro incastrato tra le ruote

Momenti di paura questa mattina nel cuore di Pomigliano d’Arco dove si è verificato un incidente nella zona di via Ghandi. Per motivi da accertare si sono scontrati uno scooter con un mezzo pesante con il centauro che è rimasto incastrato sotto alle ruote del camion. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in codice rosso in ospedale. Secondo quanto appreso, però, non sarebbe in pericolo di vita. Sullo stesso mezzo viaggiava anche una seconda persona che però non ha riportato pesanti conseguenze dal punto di vista fisico. Sul sinistro indagano i carabinieri che stanno provando a ricostruite la dinamica.

