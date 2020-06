Terribile schianto sulla Statale 268: si temono vittime, bambini tra i feriti

Un incidente terribile come purtroppo non accadevano da tempo, un groviglio di lamiere sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. Lo schianto in direzione Angri nel territorio tra Sant’Anastasia e Somma Vesuviana. Secondo quanto si apprende si tema possano esserci delle vittime, sicuramente dei feriti gravi tra cui anche due bambini. È ancora tutto da chiarire: dalla dinamica al bilancio nel sangue del sinistro stradale. L’incidente si è verificato intorno alle 21,30 e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e diverse ambulanze del 118. Chiaramente il tratto di strada interessato, ancora ad un singola corsia per ogni senso di marcia, è stato chiuso al traffico durante il corso degli interventi.

