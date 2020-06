Terno al Lotto da 18mila euro: la vincita nel Vesuviano

Finisce a Ercolano la più alta vincita ottenuta con il Lotto nel concorso di giovedì 4 giugno, pari a 18.500 euro grazie a un terno sulla ruota partenopea. Secondo posto per i quasi 12mila euro vinti a Taranto sempre con un terno, questa volta sulla ruota di Firenze. Il 10eLotto premio invece Latina con 50mila euro a fronte di una giocata di 3 euro, con un doppio numero Oro, con nove numeri centrati su dieci messi in gioco. Secondo gradino del podio per i 25 mila euro vinti a Seveso. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno dispensato premi per un totale di 1,4 miliardi di euro.

