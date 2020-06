Tarro e la festa per la Coppa del Napoli: «Celebrazioni senza rischi, l’Oms dice stupidaggini»

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Le polemiche seguite ai festeggiamenti per la Coppa Italia non si fermano. Il virologo Giulio Tarro replica da Radio Marte all’Oms, che aveva accusato i tifosi del Napoli di essere sciagurati: «Stanno dicendo stupidaggini da tempo. Ci sono passioni che vanno vissute, il problema è collegarlo con gli aspetti medici ci troviamo in una città che è stata all’altezza della situazione, che ha vinto lo scudetto della sanità». Poi sulla presenza dei tifosi sugli stadi ha sottolineato: «Se ci sono due settimane consecutive senza contagi si possono riaprire gli impianti».