Superenalotto, centrato stasera un 5 da oltre 61mila euro nel Vesuviano

Nessun 6 né 5+1 al concorso Superenalotto di oggi. Tre invece i ‘5’, per una quota di 61.589 euro. Le schedine vincenti sono state giocate una in un punto vendita di Tortolì, nella provincia sarda di Ogliastra, un’altra a San Giorgio a Cremano, la terza effettuata mediante una giocata online da un punto vendita a distanza. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ è stimato in 48 milioni di euro.

