Stefano lascia Belen? La nuova fiamma sarebbe di Pomigliano, ma lei smentisce tutto

Fino a qualche anno fa, Maria Rosaria Leone, faceva parte del corpo di ballo di Made in Sud, dove si è fatta conoscere per il suo fascino e per il suo talento. Poi ha lasciato il mondo dello spettacolo, ritirandosi a vita privata, ma qualche tempo dopo è ricomparsa sulle prime pagine del gossip per il suo presunto flirt con un personaggio molto famoso: Stefano De Martino. Un flirt però a quanto pare inesistente, smentito dalla stessa Leone, pomiglianese doc, e da De Martino. I due, infatti, non si sono nemmeno sfiorato a Made in Sud, visto che la ballerina non ne fa più parte da quando è diventata mamma.

Maria Rosaria Leone è appunto nata a Pomigliano d’Arco il 7 novembre 1986, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Già da piccolina, con le scarpette ai piedi, aveva dimostrato un talento eccezionale. E così, dopo il diploma presso l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici e la laurea in Scienze dell’educazione all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, si è dedicata al suo amore. Maria Rosaria è entrata a far parte del corpo di ballo di Made in Sud, la celebre trasmissione televisiva che ha dato successo a molti comici. Per diversi anni è stata una delle ballerine fisse del cast, dando prova delle sue abilità e conquistando i telespettatori. Ma da un po’ di tempo non la si vede più sul piccolo schermo. A quanto pare, oggi si dedica alla sua famiglia e si è ritirata dal mondo dello spettacolo. Dunque, nessuna conoscenza con Stefano. Altro che gossip.