Spaccio di cocaina, bloccato un 39enne di Pomigliano d’Arco

A Castello di Cisterna, i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne di Pomigliano che mentre passeggiava per le vie cittadine è stato controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina già pronte per la vendita. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di 210 euro provento del reato. Denunciato per evasione anche un 43enne di Brusciano già noto alle forze dell’ordine che – nonostante la misura in atto degli arresti domiciliari – aveva pensato bene di passeggiare tra le vie di castello di cisterna. Peccato per lui che i carabinieri lo abbiano riconosciuto e fermato. L’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

