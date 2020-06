Sospiro di sollievo a Torre del Greco: Valentina è stata ritrovata

By

Sospiro di sollievo per Torre del Greco. Valentina, la giovane donna di 36 anni di cui non si avevano notizie dalla mattinata di venerdì, è stata rintracciata nel pomeriggio di ieri a Casoria. Portata presso la locale caserma dei carabinieri per gli accertamenti di rito, sta bene e del ritrovamento – reso possibile anche all’allerta data dai familiari attraverso i canali social – è stato informato il nucleo di appartenenza. Ancora ignoti i motivi dell’allontanamento, si apprende comunque che la ragazza, anche se scossa, gode di buona salute.