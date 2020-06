Soldi tolti ai poveri: scoperti nel Napoletano altri 56 furbetti del Reddito di Cittadinanza

Sono 56 i percettori in maniera indebita del reddito di cittadinanza, uno dei nuovi campi dazione su cui ha lavorato la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli che nel 2019 traccia un bilancio generale con 29.945 interventi ispettivi e 4.390 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli ambiti. Nella lotta all’evasione e alle frodi fiscali, la Guardia di Finanza ha scoperto frodi carosello, indebite compensazioni, illeciti doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi, impegnandosi per contrastare gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali, particolarmente dannosi soprattutto nei periodi di crisi. Il bilancio per il 2019 parla di 328 reati fiscali scoperti che hanno portato alla denuncia di 681 responsabili, di cui 25 tratti in arresto. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA e’ di circa 74 milioni euro.

