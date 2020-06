Si tuffa in mare e rischia di annegare, anziano di Poggiomarino salvato da un ex vigile

Ha rischiato di annegare dopo essersi tuffato in maniera scomposta in mare, al punto da cominciare a bere e non riuscire a risalire. Per fortuna sullo stesso pezzo di mare si trovava anche un vigile urbano in pensione che con l’aiuto di altri bagnanti lo ha tirato via dalle acque. Il fatto ieri mattina a Torre Annunziata, il protagonista è un anziano di Poggiomarino habitué del luogo, tant’è che conosceva il suo salvatore proprio per la frequentazione. A gettarsi in mare per salvarlo è stato un vigile urbano in pensione della città torrese. A raccontare la storia è Anteprima24.it. Alla fine per l’anziano di Poggiomarino è andato tutto per il meglio, ed è bastata una veloce visita medica per tranquillizza tutti, ma in mare a Torre Annunziata si è vissuto un minuto davvero di paura.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE