Si toglie la vita in Spagna: suicida un 30enne di Poggiomarino

Secondo quanto appreso si sarebbe lanciato da una finestra al quarto piano. È successo nei giorni scorsi a Valencia, dove un 30enne di Poggiomarino si era trasferito da qualche anno per lavoro. Insomma, il decesso sarebbe riconducibile ad un suicidio anche se con le morti all’estero c’è sempre qualcosa da approfondire. La notizia è arrivata nella giornata di ieri a Poggiomarino come un fulmine a ciel sereno. Impossibile per la famiglia, in questa fase, volare in Spagna per effettuare tutte le pratiche per il rientro della salma. Con le autorità locali è in contatto un altro ragazzo poggiomarinese, che sta provando ad accelerare i tempi. Da chiarire le cause del gesto estremo: secondo quanto si apprende, il ragazzo avrebbe perso il lavoro a causa del Covid-19 che ha invaso anche la Spagna, trovando uno dei focolai più forti proprio a Valencia.

