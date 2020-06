Si spara un colpo in testa: muore suicida commerciante di Sarno

Ha preso la pistola detenuta legalmente è si è esploso un colpo alla testa. È morto così un commerciante 80enne di Sarno. A darne notizia è l’edizione online de Il Mattino. L’uomo da qualche non era più presente come sempre nella sua attività, ma non aveva dato alcun segno che potesse fare presagire una scelta del genere. Il suicidio è avvenuto nella sua abitazione di Via Sarno Striano, proprio sul confine con la piccola cittadina vesuviana. Dolore e choc non solo per i familiari ma anche per la comunità in cui l’esercente era molto conosciuto.

