Si ribalta in auto: ferito un 25enne di San Giuseppe Vesuviano

È rimasto ferito ma per fortuna non in maniera grave. Si tratta di un 25enne di San Giuseppe Vesuviano che ieri nella prima serata si è ribaltato con l’auto mentre stava percorrendo Via Provinciale Schiti di Torre Annunziata, nella zona di Rovigliano. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per indagare sull’accaduto, mentre l’automobilista sangiuseppese ha riportato una frattura ad un braccio ed altre “ammaccature”.

Da chiarire, dunque, la dinamica del brutto sinistro che poteva anche avere conseguenze peggiori. Al momento sembra che il 25enne abbia perso il controllo del veicolo per poi ribaltarsi. Non sembrerebbe che nell’incidente siano coinvolti altri veicoli, ma saranno le indagini a stabilirlo concretamente. La circolazione sull’arteria è tornata regolare dopo qualche ora, quando sono stati portati a termine i soccorsi ed i rilevi in zona.