Si fa tatuare sul braccio il volto di Vincenzo De Luca: «Per me è uno stile di vita»

«Probabilmente ho fatto una pazzia, ma poco mi interessa. I’m in love». Davide Ferrari è un artigiano di via San Gregorio Armeno, la strada dei pastori nel centro storico di Napoli, e che oggi ha postato sul suo profilo Instagram un tatuaggio particolare: il volto di Vincenzo De Luca. «Oggi ho deciso di farmi tatuare la persona che stimo di più al mondo – spiega nel post che ha raccolto migliaia di like – Vincenzo De Luca, un uomo che ha il coraggio di dire sempre ciò che pensa, senza peli sulla lingua, un esempio da seguire».

«De Luca non è una semplice persona, è uno stile di vita – aggiunge – Con immensa ammirazione». Il volto di De Luca, da quanto si evince dalla foto postata, è tatuato sull’avambraccio, ritratto in una sorta di ovale. Il post ha ricevuto anche numerosi commenti. C’è chi prende in giro Davide Ferrari, scrivendogli: «Sei impazzito» e c’è chi invece approva la sua scelta: «Sei un grande! Facciamo arrivare questa foto a De Luca».