Serie A, ecco la bolletta per vincere 490 euro

Terminata la 28^ giornata è già tempo di pensare al prossimo turno di Serie A e, ovviamente, dare un’occhiata ai pronostici fortunati e studiati di Intralot Cafè! Solo un giorno di riposo e si riparte con il primo anticipo della 29^ giornata tra Torino e Lazio in programma alle 19:30, alle 21:45 invece la Juventus sarà ospite del Genoa. Mercoledì 1 luglio saranno sei i match in programma con Bologna e Inter che ospiteranno rispettivamente Cagliari e Brescia alle 19:30. Il Milan di Pioli vorrà proseguire nel suo momento positivo dopo la vittoria contro la Roma nella 28^ giornata e a Ferrara contro la Spal farà di tutto per portare i 3 punti. Chiudono la giornata Atalanta-Napoli, un bellissimo match tutto da vedere, e Roma-Udinese giovedì 2 luglio.

Ecco dunque i pronostici validi per la restante parte della 29^ giornata di campionato:

TORINO-LAZIO

Allo stadio Grande Torino si gioca una sfida molto delicata. La posta in palio è alta, visto che entrambe le squadre cercano punti per i rispettivi obiettivi.

Per quanto riguarda il​ pronostico, ci aspettiamo una sfida abbastanza equilibrata. A nostro avviso, però, la Lazio riuscirà a portare a casa i tre punti.

Pronostico TORINO-LAZIO X2. Con quota intralotcafè di 1,21.

GENOA-JUVENTUS

Allo stadio Ferraris di Genova si affrontano due squadre in corsa per obiettivi diversi. Entrambe non possono permettersi passi falsi e devono guardarsi le spalle. Il Genoa ha il Lecce terzultimo ad un solo punto di distacco. La Juventus, invece, ha quattro di lunghezze di vantaggio sulla Lazio seconda. Non ci aspettiamo grandi sorprese in questo match, la Juventus ha qualità ben superiori rispetto ai grifoni.

Pronostico GENOA-JUVENTUS 2. Con quota intralotcafè di 1,45

BOLOGNA-CAGLIARI

Bologna e Cagliari navigano a metà classifica, con vantaggio rassicurante sulla zona retrocessione e con possibilità minime di inserimento nella lotta per un piazzamento utile per l’Europa League. Gli emiliani battendo la Sampdoria sono tornati a vincere in campionato dopo 4 giornate, i sardi sono reduci da 2 vittorie consecutive.

Diamo leggera preferenza ai padroni di casa.

Pronostico BOLOGNA-CAGLIARI 1X. Con quota intralotcafè di 1,31

INTER-BRESCIA

L’Inter ha vinto ma non convinto contro il Parma, dalla ripresa del campionato dopo la sosta per il Covid-19 i nerazzurri hanno ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio, numeri nel complesso positivi per​ la squadra di Antonio Conte apparsa però​ in difficoltà sotto l’aspetto fisico e non pienamente centrata dal punto di vista tattico, Juventus a + 8 e speranze scudetto ridotte ai minimi termini, Lukaku e compagni​ chiamati anche al più presto a blindare matematicamente il piazzamento utile in chiave Champions League.

Pronostico INTER-BRESCIA 1. Con quota intralotcafè di 1,16.

FIORENTINA-SASSUOLO

I viola​ continuano a viaggiare a marce basse, 3 punti nelle ultime 4 giornate di campionato,​ una media decisamente preoccupante, la banda di Mister Iachini è​ chiamata ad alzare il tiro in questo finale di stagione per tenere a distanza di sicurezza la zona retrocessione​ e non ripetere l’esperienza patita nello scorso campionato dove l’obiettivo salvezza venne centrato con parecchi patemi d’animo e solo all’ultima giornata.

Pronostico FIORENTINA-SASSUOLO 1X. Con quota intralotcafè di 1,29.

LECCE-SAMPDORIA

Lecce e Sampdoria rispettivamente terzultimo e quartultima in classifica separate da 1 solo punto, momento difficile per entrambe, i giallorossi hanno perso le ultime 4 gare giocate in campionato, blucerchiati reduci da 3 sconfitte consecutive. Scontro che mette in palio punti pesantissimi nella lotta per non retrocedere in Serie B, l’assenza di pubblico vanifica il fattore campo,​ Sampdoria superiore tecnicamente ad un​ Lecce alle prese anche con numerose defezioni.​

Pronostico LECCE-SAMPDORIA X2. Con quota intralotcafè di 1,34.

VERONA-PARMA

Verona e Parma con 39 punti all’attivo sono appaiate all’ottavo posto della classifica di Serie A. I veneti non vincono da 2 giornate (1 pareggio e 1 sconfitta), per gli emiliani 2 successi altrettanti stop e 1 pareggio nelle ultime 5 gare di campionato. Gara che vede di fronte due delle sorprese più positive di questa Serie A,​ match che prevediamo equilibrato.

Pronostico VERONA-PARMA 12. Con quota intralotcafè di 1,33.

SPAL-MILAN

Milan bello e concreto quello vittorioso contro la Roma, successo che fa morale e classifica e conferma quanto di buono intravisto nella gara dominata e vinta in precedenza contro il Lecce.​ Diavolo di rincorsa al treno che porta in Europa, la squadra di Mister Pioli​ sta mostrando forma fisica buona e quadratura tattica. Spal chiamata ad una gara all’arma bianca​ alla ricerca del bottino pieno per alimentare le sue residue speranze in chiave salvezza,​ Milan superiore in tutto e con le carte in regola per fare la voce grossa a Ferrara.

Pronostico SPAL-MILAN 2. Con quota intralotcafè di 1,63.

ATALANTA-NAPOLI

La sosta sembra non aver cambiato i meccanismi tattici e la prepotenza fisica dell’Atalanta, dalla ripresa 3 vittorie in altrettante partite per la Dea,​ nerazzurri al momento ostacolo difficile per tutti da affrontare, in virtù anche della contemporanea sconfitta della Roma a Milano, il​ quarto posto è sempre più blindato​ per i bergamaschi attesi da un

finale di stagione al cardiopalma che li vedrà​ impegnati anche in Champions League. Il​ Napoli​ sta letteralmente volando, la recente vittoria della Coppa Italia ha cementato lo spogliatoio azzurro, la banda di Mister Gattuso​ continua a vincere e convincere,​ l’obiettivo è quello di riagganciare il treno che porta in Champions League​ al momento impresa che sulla carta appare davvero proibitiva.

Match di grande livello questo in programma allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia, sfida dall’esito estremamente incerto.

Pronostico ATALANTA-NAPOLI 12. Con quota intralotcafè di 1,28.

ROMA-UDINESE

Sia giallorossi che bianconeri vengono da una brutta sconfitta. A parziale consolazione dei romanisti va detto che una trasferta a San Siro non è mai gara semplice, inoltre ci sono dalla loro parte altri fattori. Per esempio quelli tecnico e motivazionale in quanto la rosa della Roma è più forte e si necessita di punti per restare in zona europea. È bene iniziare a parlare di “restare” anziché di ambire alla Champions visto che l’obiettivo massimo dista ormai 9 punti, e le inseguitrici si sono tutte avvicinate.

Pronostico ROMA-UDINESE 1. Con quota intralotcafè di 1,57.

