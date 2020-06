Scooter rapinato durante la festa della Coppa: Insigne ricompra il motorino alla vittima

By

«Ciao Lorenzo, sono Salvatore, ho ricevuto il tuo bellissimo regalo. Grazie di tutto, forza Napoli». Il messaggio rivolto a Lorenzo Insigne è del giovane tifoso azzurro a cui tre malviventi avevano rubato il motorino durante i festeggiamenti per le vie della città per la conquista della Coppa Italia. Il capitano del Napoli ha visto le immagini sul web ed ha deciso di regalare al tifoso un motorino nuovo. A renderlo noto è stata Radio Marte, dopo un primo momento in cui l’identità dell’autore del regalo era rimata ignota.

«Finalmente possiamo svelare il nome del misterioso benefattore che ha regalato il motorino a Salvatore». Ma non è finita qui, perché nel suo messaggio Salvatore ha fatto anche un’altra richiesta al capitano azzurro: «Se possibile, vorrei avere anche una maglia autografata, un incontro. Se puoi! Grazie!».