Scooter contro bici a Poggiomarino: in ospedale un ragazzo ed un bambino

Non sarebbero in gravi condizioni, ma sono rimasti a terra nel loro stesso sangue fino all’arrivo delle ambulanze. Si tratta di un 19enne e di un bambino di circa 10 anni che nel tardo pomeriggio si sono scontrati a Poggiomarino. L’incidente è avvenuto tra uno scooter ed una bicicletta, dove il bambino si trovava in sella. Poi lo schianto nei pressi di via Garibaldi con i due che sono caduti sull’asfalto. Entrambi hanno riportato traumi facciali e diverse ferite su tutto il corpo, ma al momento non è ancora chiaro se ci siano anche fratture. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno, mentre il bambino si trova a Castellammare di Stabia.

