Scooter contro auto: 40enne muore sul colpo a Pollena Trocchia

Motorino contro auto, muore un 40enne. Grave incidente a Pollena Trocchia nella giornata di ieri, quando si è registrato uno scontro frontale tra uno scooter e un’automobile in località Carcavone, nella zona a monte del comune vesuviano, a seguito del quale l’uomo alla guida del mezzo a due ruote ha perso la vita. La vittima si chiamava Vincenzo Beato ed abitava in zona. A nulla sono valsi i soccorsi del personale medico, prontamente giunti sul posto in ambulanza insieme ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, territorialmente competenti, che immediatamente si sono messi al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di una vicenda che ha lasciato senza parole la comunità cittadina.

