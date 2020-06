Schianto tra Pomigliano e Somma Vesuviana, auto prende fuoco: due feriti

Brutto incidente nella notte tra sabato e domenica in un’area al confine tra Castello di Cisterna, Somma Vesuviana e Pomigliano d’Arco. Coinvolte due automobili che sono andate distrutte, di cui una ha anche preso fuoco. Il sinistro si è verificato nei pressi della rotonda di Via Madonelle. Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre sanitarie del 118, dei Vigili del Fuoco e dei militari dei Carabinieri. Secondo quanto appreso due persone sono finite in ospedale: ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

