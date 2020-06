Sant’Anastasia, bloccato marito violento: «Aiutatemi, mi picchia ed insulta da 20 anni»

I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno denunciato un 46enne del posto per maltrattamenti in famiglia: la moglie dopo l’ennesima aggressione ha raccontato ai militari dell’Arma le percosse e gli insulti subiti dal marito per anni con tanto di minacce di morte. I carabinieri hanno appurato che queste condotte andavano avanti da tempo. La vittima ha spiegato sotto choc che violenze, insulti e minacce andavano avanti da quasi 20 anni chiedendo aiuto alle forze dell’ordine una volta per tutte.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE