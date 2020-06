Sangue in Costiera, donna ferita a colpi di pistola in spiaggia: è stato il compagno

Sarebbe stato il compagno della donna ferita a seminare il panico questo pomeriggio in un noto stabilimento balneare di Seiano, in Costiera Sorrentina. A restare ferita a colpi di arma da fuoco è stata una donna, gambizzata da un uomo che poi si è appreso essere legato sentimentalmente alla vittima. La pistola ed il rumore degli spari ha chiaramente scatenato il panico tra i bagnanti, provocando il “fuggi fuggi” generale. Secondo quanto appreso l’uomo sarebbe riuscito a fare perdere le proprie tracce, mentre la donna è stata portata in codice rosso all’ospedale di Vico Equense. La vittima non è in pericolo di vita.

