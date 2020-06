San Giuseppe Vesuviano e Ottaviano: salvi i pronto soccorso di Santa Lucia e Trusso

La Regione Campania con apposito decreto dirigenziale ha prolungato di sei mesi il funzionamento dei pronto soccorso delle cliniche convenzionate, tra cui quella della Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano e della Trusso di Ottaviano. Nei giorni scorsi c’erano state molte polemiche in merito alla chiusura dei centri di prima assistenza, tanto da fare sollevare anche interrogazioni parlamentari per uno stop che sarebbe cominciato dal primo luglio. Il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, commenta: «La Regione ha prorogato per altri sei mesi il funzionamento dei centri di prima assistenza della Trusso e della Santa Lucia. Strutture e posti di lavoro salvi almeno fino a dicembre, ma sarebbe auspicabile una programmazione seria e duratura e non andare avanti di proroga in proroga».

Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, commenta: “A volte, purtroppo, bisogna alzare i toni, ma l’importante è centrare traguardi che sono vitali per i cittadini di San Giuseppe Vesuviano e delle città limitrofe. Non c’erano le condizioni per sospendere l’erogazione di questi servizi essenziali e la Regione Campania ha dovuto prenderne atto per il bene e la salute di tutti noi”.