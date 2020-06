Salvini a Napoli, visita al Cis di Nola e corona di fiori per l’agente ucciso ECCO IL PROGRAMMA

Venerdì 5 giugno, Matteo Salvini sarà a Napoli e in altre città della Campania. Il leader della Lega, deporrà una corona di fiori in memoria del poliziotto ucciso Pasquale Apicella e poi incontrerà anche gli artigiani di San Gregorio Armeno, famosa “via dei pastori” a Napoli. Questo il programma: Ore 11:00 Napoli Conferenza stampa c/o Villa Vittoria in via Francesco Petrarca 46; 12:30 Napoli Deposizione corona di fiori in memoria del poliziotto Pasquale Apicella; 14:30 Nola (Na) Incontro con imprenditori e visita aziende c/o Palazzina CIS (Centro Ingrosso Sviluppo-La Città degli Affari); Ore 17:00 Avellino Inaugurazione sede Lega in via Stanislao Esposito 2; Ore 19:00 Napoli Incontro con artigiani di San Gregorio Armeno c/o Hotel Paradiso in via Catullo 11.

