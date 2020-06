Salvini a Napoli, ma sul manifesto c’è l’Etna e non il Vesuvio: poi la correzione

Oggi Matteo Salvini è in Campania: a Napoli, poi Nola e ancora Avellino. Ma in molti fanno notare un errore, che per qualcuno è una manipolazione. Ieri pomeriggio in molti sui social network hanno cominciato a “sfottere” Matteo Salvini, colpevole – il suo staff in particolare – di aver scambiato l’Etna con il Vesuvio in un manifesto che annunciava la sua visita in Campania.

Chiaramente, dopo che il web ha fatto notare l’errore, è subito arrivata la correzione, anche se i leghisti continuano a ripetere che il vero manifesto è il secondo con il Vesuvio, e non il primo con l’Etna che sarebbe una manipolazione. Insomma, due correnti contro. Ma ancora una volta i vulcani del Sud sono uniti da un abbraccio ideale, stavolta un po’ diverso dagli altri.