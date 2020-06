Rubano le angurie: tre donne scoperte e denunciate

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca sono intervenuti in località Pignatella di Giugliano in Campania poiché un uomo aveva segnalato la presenza di alcune persone che si erano introdotte nelle serre di sua proprietà. I poliziotti hanno bloccato tre donne trovandole in possesso di diversi arnesi atti allo scasso e hanno accertato che, dopo aver danneggiato la recinzione metallica del terreno, avevano asportato un centinaio di angurie caricandole su un’auto. Tre cittadine bosniache di 19, 31 e 35 anni, di cui due con precedenti di polizia, sono state denunciate per furto e danneggiamento. Inoltre, l’auto è stata sottoposta a sequestro poiché priva di copertura assicurativa.

