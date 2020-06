Ruba un’auto: riesce a fuggire gettandosi nel Fiume Sarno

Aveva rubato un’auto a San Valentino Torio e vistosi scoperto da alcune persone aveva accelerato per scappare. Poi un guasto alla vettura che ha costretto il ladro ad una fuga a piedi, gettandosi nel Fiume Sarno prima che sul posto arrivassero i carabinieri che erano stati allertato dai passanti. In questo modo l’uomo, di presunta origine maghrebina secondo le descrizioni, è riuscito a fare perdere le proprie tracce. I militari dell’Arma della locale stazione hanno proseguito le loro ricerche proprio dal Rio Palazzo, uno degli affluenti del Sarno dove il ladro d’auto si è lanciato ma al momento le ricerche sono risultate vane. Al malvivente non è certo mancato il coraggio per garantirsi una rocambolesca fuga.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE