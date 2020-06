Ruba la corrente dalla rete pubblica: nei guai 48enne dell’area vesuviana

Continuano serrati i controlli in città e provincia dei Carabinieri disposti dal Comando Provinciale di Napoli Controllati ben 494 persone di cui 211 note alle forze dell’ordine. A Torre del Greco è stato denunciato per furto di energia elettrica un 48enne di Ercolano il quale, da accertamenti dei militari, aveva collegato un cavo elettrico per alimentare la propria abitazione senza il filtro del contatore che rilevasse i consumi. Quattro le persone denunciate per contrabbando di sigarette sempre ad Ercolano. Sequestrati in totale ben 292 chili di tabacchi.

