Ritorna la Serie A: ecco la bolletta per vincere 400 euro

Se vi eravate preparati mentalmente a trascorrere le vacanze con la vostra solita routine di spiaggia in attesa della nuova stagione sappiate che, almeno fino ad inizio agosto, dovrete riprogrammare tutto: quest’estate vi accompagneremo con i fortunati pronostici IntralotCafè! Questo perché la Serie A riparte Lunedì 22 Giugno con la 27° giornata; in 43 giorni verranno condensate dunque ben 124 gare, distribuite tra weekend e infrasettimanali in tre diverse fasce orarie che terranno conto della temperatura nella stagione estiva: 17:15 (solo nei weekend), 19:30 e 21:45. Per la capolista Juventus si prevede l’insidiosa trasferta di Bologna, mentre la Lazio seconda a -1 dai bianconeri sarà impegnata sul campo dell’Atalanta e l’Inter, reduce proprio dalla sconfitta dello ‘Stadium’ dell’8 marzo, in casa contro il Sassuolo. Impegno casalingo anche per la Roma, che ospiterà la Sampdoria dell’ex Ranieri, mentre il Napoli farà visita al Verona e il Milan volerà a Lecce.

Ecco dunque i pronostici validi per la restante parte della 27^ giornata di campionato:

FIORENTINA-BRESCIA

Occasione importante per la Fiorentina per ripartire in maniera giusta e dare forza alla sua deficitaria classifica. Brescia atteso da impegno non semplice all’Artemio Franchi. Diamo peso al maggior tasso tecnico dei padroni di casa.

Pronostico FIORENTINA-BRESCIA 1x. Con quota Intralotcafè di 1,10.

LECCE-MILAN

Partita che prevediamo tirata allo stadio Via del mare, Lecce bisognoso di punti, Milan superiore tecnicamente e per noi favorito in questa sfida ma restiamo prudenti.

Pronostico LECCE-MILAN X2. Con quota intralotcafè di 1,15.

BOLOGNA-JUVENTUS

Ripartire con il piede giusto sarà fondamentale per la Vecchia Signora chiamata a sgombrare ogni dubbio e mandare un segnale forte e chiaro a Lazio ed Inter ormai uniche antagoniste rimaste nella corsa al titolo di Campione d’Italia. Bologna falcidiato dalle squalifiche e di fronte ad ostacolo proibitivo. Puntiamo sulla superiorità tecnica e le motivazioni degli ospiti.

Pronostico BOLOGNA-JUVENTUS 2. Con quota Intralotcafè di 1.63.

SPAL-CAGLIARI

Reduce dal derby vinto in casa del Parma, la Spal penultima in Serie A è attesa dalla sfida casalinga con il Cagliari. Nonostante l’undicesimo posto in classifica anche la formazione sarda non attraversa un buon momento di forma e la sconfitta interna con la Roma ha determinato l’esonero di Rolando Maran. Partita che appare equilibrata ma gli ospiti hanno una rosa superiore.

Pronostico SPAL-CAGLIARI X2. Con quota intralotcafè di 1,44.

VERONA-NAPOLI

Il Napoli, fresco vincitore della coppa Italia grazie al successo in finale contro la Juventus, vuole provare ad inseguire il sogno Champions League momentaneamente distante 9 lunghezze. Il Verona è in piena lotta per un posto europeo ed è una delle grandi rivelazioni di queste stagione: gran parte del merito va ad Ivan Juric, capace di portare una neopromossa nelle posizioni più alte della classifica di Serie A. Puntiamo sul tasso tecnico superiore dei partenopei.

Pronostico VERONA-NAPOLI x2. Con quota intralotcafè di 1.26.

GENOA-PARMA

Il Genoa ospita il Parma per conquistare punti fondamentali nella corsa alla salvezza che, al momento, vede coinvolte diverse squadra in virtù di un classifica che si fa sempre più corta. Il Parma, al contrario, vive una delle sue migliori stagioni in piena lotta per un posto alla prossima Europa League e le prossime gare potrebbe indicare le reali ambizioni della squadra di D’Aversa.

Pronostico GENOA-PARMA 1X. Con quota intralotcafè di 1,33.

TORINO-UDINESE

Una gara di fondamentale importanza attende il Torino e l’Udinese, due squadre chiamate ad alzare la testa dopo una stagione di gran lunga al di sotto delle aspettative. La squadra di Gotti è riuscita a conquistare 7 punti nelle ultime 5 partite di campionato e si ritrova a +3 sulla zona più calda della classifica, in casa Torino l’esonero di Mazzarri non ha portato i frutti sperati e la paura della retrocessione potrebbe rivelarsi decisiva in questo finale di stagione così insolito.

Pronostico TORINO-UDINESE 12. Con quota intralotcafè di 1.33.

INTER-SASSUOLO

Per ora l’arrivo di Conte non ha portato i risultati sperati dalla dirigenza, anche se campionato ed Europa League potrebbero ribaltare la stagione. L’eliminazione dalla coppa Italia è stato un duro colpo, anche se fisicamente i nerazzurri hanno dimostrato buona tenuta nonostante il lunghissimo stop. Dall’altra parte un Sassuolo che ha regalato gran calcio grazie alla filosofia di gioco del tecnico de Zerbi, oramai (quasi) certo della salvezza visto l’ampio margine rispetto alla zona più calda ma con tanta voglia di riprendere questa Serie A e continuare a stupire.

Pronostico INTER-SASSUOLO 1. Con quota intralotcafè di 1.37.

ATALANTA-LAZIO

Match fantastico a Bergamo tra due squadre che in questa stagione hanno offerto il miglior calcio sotto l’aspetto tecnico, nonché tra quelle che registrano i migliori reparti offensivi del campionato (70 reti per l’Atalanta e 60 per la Lazio). La squadra di Gasperini vuole interrompere la striscia positiva dei biancocelesti (la cui ultima sconfitta in Serie A risale al 25 settembre 2019 a San Siro contro l’Inter) per consolidare la quarta posizione in classifica, quella di Inzaghi insegue il sogno chiamato scudetto con la Juventus capolista che dista una sola lunghezza.

Pronostico ATALANTA-LAZIO 12. Con quota intralotcafè di 1,27.

ROMA-SAMPDORIA

Quinta in classifica con 45 punti, la Roma è reduce dal sofferto successo esterno sul campo del Cagliari. Nel prossimo turno la formazione giallorossa, ancora speranzosa di chiudere in quarta posizione, dovrà vedersela contro la Sampdoria in lotta per non retrocedere, guidata dall’ex Claudio Ranieri.

Pronostico ROMA-SAMPDORIA 1. Con quota intralotcafè di 1,53.

Puntando 20€ sulle quote scelte per voi, la vincita Intralotcafè é di 400 euro.

Tentate e buena suerte a todos!!!