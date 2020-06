Rissa per una ragazza in spiaggia a Vietri: comitiva di Ottaviano e San Giuseppe fa a botte

Momenti di tensione ieri pomeriggio sulla spiaggia libera di Vietri sul Mare. Infatti una violenta rissa ha visto coinvolti due gruppi di ragazzi, tra cui una comitiva proveniente da Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Sembra che a scatenare la furibonda lite siano stati degli apprezzamenti fatti a una ragazza di uno dei gruppi che hanno partecipato alla contesa fatta di calci, spintoni e pugni. Indagano i carabinieri che intanto hanno identificato tutti i partecipanti.

Intanto, in considerazione del notevole afflusso che si sta registrando sulle spiagge libere di Vietri sul Mare e in vista dell’avvio di un piano con l’introduzione di una app per assicurare tutte le norme di sicurezza previste nell’ambito dell’emergenza Covid, è stata decisa a partire già da oggi la chiusura delle spiagge libere del territorio di Vietri sul Mare. «Vogliamo assicurare tranquillità e sicurezza ai nostri cittadini ma anche ai turisti e bagnanti – spiega il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone – Ed è per questo che abbiamo predisposto un piano ad hoc per gestire gli afflussi, far rispettare le distanze di sicurezza e assicurare controlli costanti. Piano che entrerà in vigore la prossima settimana».