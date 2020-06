Rientra dal Nord: giovane positivo al Coronavirus in Costiera Sorrentina

A Vico Equense un giovane è risultato positivo al tampone per il Coronavirus, così come annunciato dal sindaco Andrea Buonocore che in un post su Facebook scrive: «La battaglia che ci vede tutti in contrapposizione con il Covid-19 è tutt’altro che terminata. Un altro nostro giovane concittadino è appena risultato positivo al test». Il ragazzo era rientrato dal nord, dove si era recato per motivi di lavoro e da subito si era sottoposto a isolamento fiduciario. Subito dopo aver appreso di essere risultato positivo al test si è posto di nuovo in isolamento ed è ora costantemente monitorato dagli organi competenti che, al momento, stanno completando la mappatura dei contatti. «A lui e alla sua famiglia l’augurio di una pronta e rapida guarigione – continua Buonocore – Come vi ripeto con cadenza regolare, non è ancora giunto il tempo di abbassare la guardia. Stiamo riprendendo le nostre abitudini, ma bisogna farlo nel rispetto delle regole: rispettare il distanziamento sociale ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali. Insieme ce la faremo».

