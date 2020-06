Rampollo del clan di Boscotrecase fermato a Napoli: aveva coltello di 15 centimetri addosso

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Vicaria Vecchia quattro persone che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente. I poliziotti le hanno bloccate ed hanno trovato un uomo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri. G.V., 19enne di Boscotrecase con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Secondo quanto appreso, il giovanissimo sarebbe un rampollo dei clan di Boscotrecase. Da capire cosa ci facesse in una zona particolare come quelle dei Quartieri Spagnoli e per giunta armato.

