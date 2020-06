Prodotto conforme alla legge: dissequestrati 8mila flaconi di gel all’azienda di Poggiomarino

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tutto un grande errore delle forze dell’ordine. Si può riassumere così la vicenda occorsa ad una ditta di Poggiomarino, che un mese fa circa si era vista sequestrare oltre 8mila confezioni di gel igienizzante. Secondo la Forestale intervenuta si trattava di sapone venduto invece come gel con composizione antibatterica. L’azienda vesuviana è al contrario riuscita a dimostrare, anche attraverso tutti gli incartamenti e le autorizzazioni ricevute, che non solo l’etichetta indicava la reale descrizione del prodotto, ma che non era stato commesso alcun tipo di reato.

Insomma, la Procura nel giro un paio di settimane ha esaminato il caso, ed ha disposto il dissequestro di tutte le confezioni di gel igienizzante che possono quindi tornare ad essere commercializzate senza nemmeno dover apportare qualsivoglia modifica alle etichette. Intanto, però, l’imprenditore è stato costretto a tenere fermo un prodotto validissimo in deposito, oltre ai danni conseguenti dal punto di vista dell’immagine e degli sforzi compiuti in ottica giudiziaria.