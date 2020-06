Pomigliano, la Terra dei Fuochi uccide Cristina: aveva appena 12 anni

Un’altra giovanissima vittima nella maledetta Terra dei Fuochi, è deceduta la piccola Cristina (nella foto), 12 anni. La tragedia è avvenuta due settimane fa. A dare la tremenda notizia, così come scrive il quotidiano Roma oggi in edicola, è stata la giornalista Marilena Natale, che da anni si batte per denunciare gli sversamenti illeciti, ha voluto salutare la piccola ricordandola su Fb. Ecco la parte iniziale: «Cara Cristina, sei andata via in silenzio. Il mondo era troppo impegnato a preoccuparsi per il Covid. Il nostro governatore troppo preoccupato a fare lo show, per far salire i sondaggi in vista delle prossime regionali. E tu piccola mia, anche sei fai parte dei tanti eroi, che hanno combattuto, mi dispiace dirlo, resterai un numero. Perché per gli erode del nostro tempo, la terra dei fuochi o viene negata o ancora peggio, viene ridicolizzata».

«Loro, tesoro mio, Cristina, non capiscono come una bellissima principessa come te, si possa ammalare, senza nessun stile di vita e morire in otto mesi. A loro fa comodo vedere senza guardare, sentire che non potrai più abbracciare la tua mamma».