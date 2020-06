Pomigliano, festeggia i 18 anni nel giardino di casa: multate 28 persone

Festa di 18 anni nel giardino di casa senza rispettare il distanziamento. Scattano così le multe per tutti i partecipanti: familiari ed amici. In totale 28 persone sanzionate dalla polizia municipale di Pomigliano d’Arco per aver violato le norme anticontagio ancora in vigore e che probabilmente qualcuno ha già dimenticato. Ad avvisare le forze dell’ordine sarebbero stati alcuni vicini che hanno avvistato quelle scene “vietate” di assembramenti e festeggiamenti senza il rispetto di alcuna regola. I fatti nei giorni scorsi, per un blitz facile facile da parte degli agenti che ha pescato tutti con le mani nel sacco.

