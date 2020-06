Poggiomarino, scontro tra auto e scooter: due ragazzi finiscono con le gambe fratturate

Brutto incidente in serata a Poggiomarino dove si sono scontrati un’automobile ed uno scooter. Ad avere la peggio sono stati i due ragazzi sul motociclo che hanno entrambi riportato delle fratture agli arti inferiori. Il sinistro si è verificato in Via XXIV Maggio dove per motivi da accertare c’è stata la collisione tra i veicoli. I giovani a bordo del mezzo a due ruote sono finiti per essere sbalzati in aria, provocandosi appunto le ferite alle gambe.

Sul posto sono giunte due ambulanze, il 118 di Poggiomarino ed un mezzo di soccorso da San Valentino Torio che hanno provveduto a trasportare i ragazzi in codice giallo all’ospedale di Sarno. Chiaramente i due giovani feriti non sono in pericolo di vita, pur avendo riportato lesioni piuttosto importanti. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica del violento incidente e le eventuali responsabilità.