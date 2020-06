Poggiomarino, da “La Tenda di Davide” mascherine a vigili urbani e Sollievo

Un piccolo grande contributo in termini concreti da parte de La Tenda di Davide, associazione no profit del territorio di Poggiomarino che nasce da una comunità evangelica. L’impegno è cominciato già in regime di lockdown quando sono stati forniti beni alimentari di prima necessità alle famiglie messe maggiormente in difficoltà dalla pandemia. E mentre continua il supporto in termini di contributo spesa, ecco due forniture di mascherine agli operatori più sensibili. La donazione è avvenuta a favore del Corpo di Polizia Locale di Poggiomarino e per gli operatori sanitari volontari della Cooperativa Sollievo.

