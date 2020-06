Pestaggio choc a Pomigliano, ragazzo salvato dai baristi: «Perdeva molto sangue»

Pestaggio choc a Pomigliano, dove un ragazzo è stato colpito brutalmente da un gruppo di coetanei durante la movida. Ad entrare in azione, secondo quanto appreso, una babygang. Il giovane è stato salvato grazie all’intervento dei gestori di un noto bar che sono riusciti ad allontanare il gruppo, facendo entrate il ragazzo nel locale con gli abiti strappati ed in una maschera di sangue. La vittima dell’aggressione sembra essere stata prima umiliata, spogliata per essere, poi, picchiata da un gruppo di persone. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine per riportare l’ordine nella zona circostante. È stato anche chiamato il 118 che ha prestato le prime cure al giovane.

