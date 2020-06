Perseguita l’anziana madre e aggredisce i carabinieri: 37enne di Cercola in manette

By

Atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale sono i reati dei quali dovrà rispondere un 37enne di Cercola già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, allertati dal 112, hanno raggiunto l’abitazione della madre dell’arrestato e scoperto che questi aveva messo a soqquadro l’intero appartamento. Non è la prima volta che l’uomo dà in escandescenze e sono poco chiare le motivazioni del suo gesto, secondo quanto poi denunciato dall’anziana. Carcere per il 37enne che ha reagito all’arresto colpendo uno dei militari intervenuti.